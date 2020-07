“Het is in het belang van de sport zelf dat het onderscheid tussen ‘voetbal’ en ‘vrouwenvoetbal’ zo snel mogelijk verdwijnt”

Met Real Madrid is nu ook de laatste grote Europese topclub aan een vrouwenteam begonnen. Al is 300.000 euro voor een vrouwenploeg op een omzet van 750 miljoen amper een echte inspanning te noemen en valt het nog te bezien of het niet om een marketingstunt gaat. Maar dan nog is het een teken van hoop. Het wil zeggen dat ergens daarboven, waar witte mannen met voetbalschoenen de knopen doorhakken, stilletjes doordringt dat hun sport lang niet voor iedereen is.