Onklopbare Courtois kan titel al ruiken: leider Real Madrid loopt vier punten uit op Barcelona

Real Madrid heeft een optie genomen op de Spaanse titel. Zonder Eden Hazard won het moeizaam van Getafe na een penalty van Sergio Ramos, maar het telt nu wel vier punten voorsprong op Barcelona. Als de titel straks binnengehaald wordt, zal ook Thibaut Courtois daar een groot aandeel in hebben. Onklopbaar.

Eureka. Er is nog een titelstrijd in een topcompetitie die spannend is. In Engeland pakte Liverpool de titel met een straat voorsprong, in Duitsland was het weer Bayern, in Frankrijk weer PSG. Alleen in Spanje blijft het onvoorspelbaar. Met nog vijf matchen te gaan heeft Real nu de beste papieren.

Dat komt omdat de Koninklijke in goeie handen is: die van Thibaut Courtois. Oké, met die roze handschoenen lijkt het soms alsof hij elk moment aan de afwas kan beginnen, maar ballen pakken doen ze verdorie ook. Hij redde Real toen hij een afgeweken kopbal van Maskimovic uit zijn doel ranselde. Courtois is een muur. Gelukkig maar.

Real had het moeilijk tegen oorlogsploeg Getafe. De bezoekers zetten hoog druk en voetbalden viriel. Zo raakten de Madrilenen niet in hun spel en konden ze Benzema nooit in stelling brengen. Frustrerend. De beste kans kwam er via Vinicius, die zijn poging gekeerd zag.

Je zou kunnen zeggen dat Madrid Hazard miste. Een man die een match openbreekt met één flitsende actie. De Rode Duivel werd echter gespaard wegens pijn in zijn hiel en enkel en kon de voorbije weken ook niet toveren.

Toch sleepte de thuisploeg de zege nog uit de brand. Bij een doorbraak werd Carvajal onderuitgehaald in de box en versierde hij zo een penalty. Sergio Ramos miste niet.

Trofeo Zamora

Omdat het spel toch sloom verliep, keken we met zijn allen weer richting Courtois. Onze landgenoot had het soms moeilijk met uitvoetballen onder druk, maar liet zich geen moment verrassen. Secuur en sober hield hij weer de nul.

Sinds de herneming na de coronabreak scoorde Ramos dan wel vier keer, Courtois slikte in zes matchen ook maar twee goals. Dit seizoen hield hij al 16 keer de nul en hij is goed op weg om de Trofeo Zamora binnen te rijven. De trofee voor beste doelman in Spanje. De laatste Real-doelman die die prijs won, was Iker Casillas in 2008.

Als Real straks op het hoogste podium staat, zal Courtois een hoofdrol gespeeld hebben. Met nog vijf matchen te gaan is het programma haalbaar.

