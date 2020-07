Ambassadrice Europese Unie mag toch in Venezuela blijven

Venezuela komt terug op het besluit de ambassadeur van de Europese Unie uit te wijzen. Dat maakten de EU en het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken samen bekend na een telefoongesprek tussen de Europese buitenlandchef Josep Borrell en de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza.

Venezuela had diplomate Isabel Brilhante Pedrosa maandag 72 uur de tijd gegeven om het land te verlaten. De regering van president Nicolás Maduro reageerde daarmee op Europese sancties tegen hoge Venezolaanse functionarissen.

De Venezolaanse oppositie had de uitwijzing van Pedrosa veroordeeld. Juan Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, zei dat de “dictatuur” van Maduro steeds verder geïsoleerd raakt. Veel landen zien Guaido als de rechtmatige leider van zijn land.

“Oprechte samenwerking”

Volgens de EU hebben Borrell en Arreaza afgesproken werk te maken van “diplomatieke contacten tussen de partijen op het hoogste niveau, binnen het raamwerk van de oprechte samenwerking en respect voor internationale wetgeving”.

De Europese Unie had Caracas dinsdag gevraagd terug te keren op zijn beslissing, en de facto gewaarschuwd voor het uitwijzen van de Venezolaanse ambassadrice bij de EU die ook ambassadrice in België is.