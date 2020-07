Buffetrestaurant heropent met creatieve oplossing: “We rollen het eten tot bij de mensen”

Heist-op-den-Berg -

De familie Schreurs van het Heistse barbecue- en grillrestaurant Brochetto werkte de voorbije maanden aan creatieve oplossingen om te kunnen heropenen. Vandaag is het zo ver: het wandelend buffet in de zaak wordt tijdelijk vervangen door een rollend alternatief. Klanten kunnen daardoor aan hun tafel blijven zitten. “Op termijn hopen we wel terug te keren naar ons normale concept”, zegt medezaakvoerder Inge Schreurs.