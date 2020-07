Gouverneur van Texas verplicht mondmaskers

De Gouverneur van Texas Greg Abbott heeft het dragen van een mondmasker verplicht gemaakt in de Amerikaanse staat. De richtlijn is van toepassing in de provincies waar 20 of meer Covid-19 besmettingen zijn, wat het geval is in bijna alle 254 provincies van Texas. Texas bereikte woensdag een record met meer dan 8.000 besmettingen op één dag. Een stijging van ongeveer 2.400 tegenover twee weken geleden.

De Amerikanen staat op het punt het weekend van 4 juli te vieren maar door het coronavirus zijn heel wat stranden afgesloten en werden vuurwerkshows geannuleerd. Er zijn nu 2,7 miljoen infecties geregistreerd in het hele land en meer dan 128.000 sterfgevallen sinds het begin van de pandemie.

Omdat de verspreiding van de pandemie in Texas niet te stoppen lijkt, heeft de Gouverneur het dragen van een mondmasker verplicht. “Het dragen van gezichtsbedekking zal ons helpen Texas open te houden voor het bedrijfsleven”, kondigde Abbott aan. Na een eerste waarschuwing krijgen diegenen die weigeren een masker te dragen een boete van maximaal 250 dollar. “Laat me duidelijk zijn: niemand kan in de gevangenis gezet worden voor het overtreden van deze regel”, zei hij verder nog.

“Geen ruimte om fouten te maken”

Abbott benadrukte ook dat het virus lang nog niet weg is en dat het met de dag ernstiger wordt. Hij waarschuwde ook dat sommige afdelingen voor intensieve zorgen in de ziekenhuizen bijna vol waren. “We bevinden ons nu op een punt waar het virus zich zo snel verspreidt dat er weinig ruimte is voor fouten.”

Texas is nu een van de 21 staten die het dragen van een masker in het openbaar verplicht volgens de vrijwilligersorganisatie Masks4All. Maar de stap van Abbot wordt door de Democratische Partij van Texas beschreven als “veel te weinig en veel te laat”.