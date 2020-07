Boeing trekt stekker uit jumbojet 747

Vliegtuigfabrikant Boeing stopt met het maken van zijn toestellen van het type 747, die vanwege zijn gigantische omvang ook wel bekend stonden als jumbojets. Het Amerikaanse concern heeft dit niet openlijk bekendgemaakt, maar de beslissing valt tussen de regels door te lezen in formele statements. Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag op basis van ingewijden.

Over twee jaar zou het laatste toestel van het type 747-8 van de band rollen in Seattle. Het vliegtuig maakte in 1970 zijn debuut, en baarde opzien doordat het veel meer passagiers of vracht kon vervoeren dan zijn voorgangers. Het toestel was vooral te herkennen aan het tweede dek in het voorste gedeelte, waarbij in de meest luxueuze uitvoeringen zelfs een wenteltrap tussen de verdiepingen zat. De vrachtvliegtuigen van het type 747 waren bekend vanwege de neus die opengeklapt kon worden om goederen in en uit te laden.

Geen onverdeeld succes

De door vier motoren aangedreven jumbojet heeft qua populariteit veel terrein moeten prijsgeven aan zuinigere tweemotorige modellen van Boeing en concurrent Airbus.

Op het financiële vlak was de 747 ook geen onverdeeld succes. De ontwikkeling van het model zorgde er bijna voor de Boeing bankroet ging. Nadat het productieniveau in 2016 sterk werd teruggeschroefd legde Boeing naar schatting 40 miljoen dollar toe op elk geproduceerd exemplaar.

In totaal zijn er 1.571 orders geplaatst voor het toestel, waarvan er nog 15 moeten worden vervuld.