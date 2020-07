E34 tijdlang afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagens

Kaprijke - Een zwaar verkeersongeval met twee vrachtwagens in Kaprijke zorgde ervoor dat de E34 richting kust ter hoogte van Oosteeklo geruime tijd afgesloten werd voor alle verkeer. Op het kruispunt met de Vaartstraat kwamen twee vrachtwagens met elkaar in botsing.

Het ongeval op het kruispunt van de Vaartstraat met de E34/N49 in Kaprijke is het zoveelste in de rij. “Omstreeks 5.30 uur hoorde ik een heel zware klap” vertelt buurtbewoner Roger Criel. “Ik ben meteen naar het kruispunt gelopen om te kijken of ik kon helpen. De ravage was enorm. Ik zag dat de deur van de zwaarst beschadigde vrachtwagen op een kier stond. De chauffeur maakte me duidelijk dat hij gekneld zat. Ik heb nog geprobeerd om de deur open te krijgen. Dat lukte echter niet. Ondertussen waren de hulpdiensten al verwittigd.”

Het ongeval gebeurde aan de verkeerslichten in Kaprijke. “Het lijkt om een klassiek ongeval te gaan” zegt brandweerkapitein Patrick Goossens van de hulpverleningspost Kaprijke. “Bij het ongeval raakten een Poolse en Belgische vrachtwagen betrokken. Op het ogenblik van de feiten stond de Poolse vrachtwagen stil voor de verkeerslichten. Om nog onbekende reden is het tweede voertuig, geladen met kaas, ingereden op de stilstaande truck. Gelukkig heeft de chauffeur zijn wagen nog kunnen wegtrekken. Hij zat alleen in het voertuig. Mocht er een passagier in de cabine gezeten hebben dan had die het wellicht niet overleefd.”

Brandweerlui van de posten Eeklo en Kaprijke konden de man na zowat een uur uit zijn hachelijk positie bevrijden. De man was heel de tijd bij bewustzijn en werd voor verzorging overgebracht naar het UZ Gent. De Expresweg werd afgesloten ter hoogte van Oosteeklo. Het doorgaand verkeer moest via het dorpscentrum van Bassevelde verder richting kust wat voor heel wat lokale hinder zorgde.