Coens: “Formatiegesprekken on hold tot vertrouwen hersteld is”, nog geen afspraak met Rousseau

Joachim Coens (CD&V) is niet te spreken over de vertrouwensbreuk met MR, nadat voorzitter Georges-Louis Bouchez donderdagmorgen aankondigde dat hij zijn parlementsleden bij de stemming over de abortuswetgeving de vrije keuze zou laten. “Dat dit dossier vooruit geschoven is, terwijl we midden in een socio-economische crisis zitten, is voor ons echt een brug te ver”, zegt Coens vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

Donderdag zou de kamer stemmen over de abortuswetgeving, maar volgens Joachim Coens werd er beslist om de eindstemming uit te stellen en het voorstel terug te sturen naar de commissie zodat het daar nogmaals besproken kon worden. Op die manier zou het niet in het parlement besproken worden maar binnen de onderhandelingen voor een nieuwe regering. MR hield zich echter niet aan de gemaakte afspraak, wat tot een vertrouwensbreuk leidde.

“Het was altijd duidelijk dat er een afspraak was om het uit te stellen. We zitten nu midden in een crisis en de relance is het belangrijkste en dat mag niet doorkruist worden door zaken die moeilijk liggen”, zei Coens vrijdagochtend. “De focus moet nu liggen op het herstelbeleid en dat dit dossier nu vooruit geschoven is, is voor ons echt een brug te ver”.

Volgens de CD&V voorzitter heeft MR wel al contact gezocht om het probleem te bespreken. “Er zullen vandaag gesprekken plaatsvinden met Bouchez maar wat mij betreft is het niet mogelijk om onmiddellijk door te gaan met de formatie. We moeten eerst weten welk vertrouwen er is en welke richting elke partij wil uit gaan. Er moet rekening gehouden worden met de gevoeligheid van elke partij.” Voorlopig zouden er nog geen plannen zijn om het probleem te bespreken met de Sp.a-voorzitter Conner Rousseau.