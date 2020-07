Verlengen of verkopen? De situatie van Antwerp-rechtsback Buta, die nog voor een stuk van Benfica is

“Voor de bekerfinale laten we sowieso geen sterkhouder gaan”, klinkt het bij Antwerp. Die uitspraak is relevant voor Aurelio Buta. Een situatieschets.

Ivan Leko maakt nu al spelers beter. We kijken vooral naar Aurelio Buta (23), want het systeem met drie achterin lijkt hem op het lijf geschreven. De Portugese rechtsback – gevormd als rechtsbuiten – speelt nu wat hoger en voelt zich daar nog beter in zijn vel. Het was maar tegen Brasschaat, maar de sneltrein maakte woensdag indruk met zijn rushes en assists, en lokte een penalty uit. Donderdag op training schoot hij de ballen ook vlotjes binnen.

Cashen op termijn

Buta wordt steeds meer een thema onder de fans. Ze hopen dat Antwerp op termijn voor hem kan cashen, maar ze hopen vooral dat hij nog een jaartje blijft. Dat hoopt Lior Refaelov ook. Die roept zowaar op om het contract van zijn ploegmaat – dat over twaalf maanden afloopt – te verlengen: “Als ik eigenaar was, ik gaf hem alles wat hij maar wil, want hij is zó goed. Maak hem blij, geef hem mooie cijfertjes, en verkoop hem volgende zomer voor een nog groter bedrag.”

We kunnen Refaelov en de fans al enigszins geruststellen. Op 1 augustus op de Heizel is Buta nog van de partij.” Voor de bekerfinale laten we geen enkele sterkhouder gaan”, zegt Sven Jaecques stellig. Maar daarna? Dat hangt af van de clubs die aankloppen. Buta staat uiteraard (opnieuw) open voor een transfer, hij voelt zich klaar voor een stap hogerop. En zowel Premier League- als Serie A-clubs snuffelen. Maar daar blijft het voorlopig bij, want door corona viel alles wat stil.

Deel naar Portugal

Moest er uiteindelijk niks uit de bus komen, dan is Buta echter bereid bij te tekenen, en dat is heel goed nieuws voor Antwerp. Dan loopt hij in 2021 tenminste niet gratis weg. Wel moet de Great Old sowieso rond tafel met Benfica, dat nog meer dan 20 procent van Buta’s economische rechten bezit. Dat betekent ook dat als hij wordt verkocht, de Portugese topclub nog een aardig stuk van de transfersom opstrijkt. Maak zolang Leko hem intussen beter blijft maken, is dat niet zo erg. Dan blijft de prijs stijgen.