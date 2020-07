Bommetje in La Liga: “Lionel Messi zet contractonderhandelingen met Barcelona stop”

De mot zit er stevig in bij FC Barcelona. De Spaanse landstitel lijkt weg, Antoine Griezmann is een schim van de topspits die hij ooit was en dan is er nog “het probleem Messi”. De Argentijnse voetbalgod ligt overhoop met de club en zou volgens de invloedrijke radiozender Cadena Ser zelfs zijn contract niet willen verlengen.

Het nieuws van Cadena Ser staat vandaag in alle Spaanse kranten. “Lionel Messi (33) heeft de onderhandelingen met FC Barcelona om zijn contract te verlengen stopgezet. Hij wil de club verlaten wanneer zijn contract in 2021 afloopt.” Een headline die kan tellen.

Het droomhuwelijk van Messi en Barcelona gaat dit seizoen door een moeilijke periode. Het team swingt niet zoals vroeger en er is onrust binnen de club. “Messi heeft genoeg van de permanente lekken binnen de club die hem verantwoordelijk stellen voor beslissingen waar hij niks mee te maken had”, zegt Cadena Ser. “Messi heeft zijn naaste mensen in de kleedkamer verteld dat hij geen probleem voor de club wil worden. Hij zei altijd dat hij zou blijven zolang ze hem wilden in Barça. De onderhandelingen over zijn contract waren in de beste sfeer begonnen, maar de gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben hem ertoe gebracht om alles te heroverwegen en de onderhandelingen voorlopig stop te zetten.”

Messi had in zijn huidige contract een clausule waarbij hij de club gratis had kunnen verlaten voor 10 juni, maar de Argentijnse aanvaller heeft die niet geactiveerd. Daardoor is hij ook volgend seizoen nog zeker aan de Spaanse topclub verbonden. Barcelona wil hem nu graag een contractverlengingen van twee seizoenen aanbieden waarbij de Argentijn zelf kan kiezen of hij na één jaar vertrekt.

Voorlopig willen club en entourage niet reageren op de geruchten van Cadena Ser. Insiders menen dat het vooral een manier van Messi zou zijn om druk te zetten op de voorzittersverkiezingen. Het mandaat van het bestuur onder het voorzitterschap van Josep Maria Bartomeu loopt immers af in 2021.

Zelfs Real-coach Zinedine Zidane reageerde donderdagavond op de geruchten. “Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar ik hoop dat hij niet vertrekt want we willen de allerbeste spelers in de Spaanse competitie.”