Japan vraagt VS om uitlevering van twee mannen die Ghosn vermoedelijk hielpen ontsnappen

Japan heeft de Verenigde Staten gevraagd om de twee Amerikanen uit te leveren die ervan verdacht worden de gevallen automagnaat Carlos Ghosn eind vorig jaar te hebben geholpen Japan te ontvluchten. Dat meldden lokale media vrijdag.

Michael Taylor en zijn zoon Peter werden in mei aangehouden in Massachusetts, nadat Japan enkele maanden daarvoor een arrestatiebevel voor hen had uitgevaardigd. De Amerikaanse autoriteiten hebben bevestigd dat Japan om hun uitlevering gevraagd heeft.

Ghosn is het voormalig hoofd van de autoalliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Hij werd in november 2018 gearresteerd in Japan op beschuldiging van fraude. Hij kreeg huisarrest met bewaking in afwachting van zijn proces, maar vluchtte in december vorig jaar naar Libanon. Zelf ontkent hij de beschuldigingen, en zegt hij gevlucht te zijn voor “onrecht en vervolging” in Japan.

Japan heeft een uitleveringsverdrag met Amerika, maar niet met Libanon.