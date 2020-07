Voltallige Franse regering neemt ontslag, Macron wil beleid bijsturen met volledig nieuwe ploeg

Na enkele weken van intensief overleg heeft de Franse president Emmanuel Macron samen met de premier Édouard Philippe besloten om de taken van de eerste minister stop te zetten en de hele regering te ontslaan.

“Édouard Philippe heeft vandaag het ontslag van de regering voorgelegd aan de president van de Republiek, die het aanvaard heeft. Hij zorgt samen met de leden van de regering voor de afhandeling van de lopende zaken tot de benoeming van de nieuwe regering”, staat er te lezen in een persbericht.

De beslissing die via dat persbericht publiek werd gemaakt, gaat meteen van kracht. Met andere woorden zal de president vanaf dit weekend een nieuwe regering moeten vormen. Idealiter zou de nieuwe regering op woensdag 8 juli, de datum van de volgende ministerraad, al gevormd moeten zijn. De naam van de nieuwe premier wordt vandaag, vrijdag, al bekend gemaakt. Volgens Le Monde zal dat niet opnieuw de ontslagnemende Edouard Philippe zijn. 57% van de Fransen willen nochtans dat hij aanblijft als premier.

Nieuwe weg

Frankrijk viel niet steil achterover bij de aankondiging van het grote nieuws. Donderdag zei Macron al in een interview dat hij “een nieuwe weg” wilde inslaan met “een nieuwe ploeg”. De president wil prioriteit geven aan thema’s zoals gezondheid, jeugd en derde leeftijd. Nu wordt hij de president van de bedrijven genoemd.

De partij van Macron deed het niet goed bij de voorbije lokale verkiezingen waarbij de groenen zegevierden. Edouard Philippe, de ontslagnemende premier, is enorm populair in Frankrijk. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij binnen twee jaar als tegenkandidaat van Macron zal meedingen voor het presidentschap.