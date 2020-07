Gemiddeld 82 nieuwe besmettingen per dag de voorbije week, minder dan 200 mensen liggen nog in het ziekenhuis

Gemiddeld werden de voorbije week 82 nieuwe besmettingen met het coronavirus en vier doden per dag vastgesteld. Het aantal nieuwe besmettingen is met 13 procent gedaald tegenover de week voordien. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano. Minder dan 200 mensen liggen nog in het ziekenhuis vanwege COVID-19.

Voor het gemiddelde aantal besmettingen keek het gezondheidsinstituut naar de cijfers tot en met maandag. Tussen 23 en 29 juni zijn 574 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan 59 procent in Vlaanderen, 24 procent in Wallonië en 16 procent in Brussel. In totaal telt Sciensano nu 61.727 gevallen van het coronavirus in ons land. In de voorbij 14 dagen waren er 10,8 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

In dezelfde periode daalde ook het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens van 7 naar 4, waarvan 3 in ziekenhuizen en 1 in woonzorgcentra. In totaal werden sinds het begin van de coronapandemie 9.765 overlijdens gerapporteerd.

Nog steeds een dalende trend

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames door COVID-19 zakte de voorbije week naar gemiddeld 13 per dag, in vergelijking met 15 per dag een week eerder. Ook de bezetting in de ziekenhuizen toont opnieuw een dalende trend. Donderdag waren er in totaal nog 183 ziekenhuisbedden bezet door COVID-19-patiënten. In vergelijking met een week eerder is dat een daling van 29 procent. In dezelfde periode viel ook het aantal bezette bedden op intensieve zorgen terug van 38 naar 35. “De trends evolueren in de goede richting”, aldus het gezondheidsinstituut.