“Never have I ever” krijgt nieuw seizoen

Waarschijnlijk zal “Never Have I Ever” voor altijd in ons geheugen gegrift staan als de serie die ons geholpen heeft om 2020 door te komen. De serie die ons aan het lachen bracht en ons ook wat liet wenen stopt gelukkig nog niet, want er werd een nieuw seizoen aangekondigd.

De Netlfix-serie eindigde met een serieuze clifhanger en dus is het voor trouwe kijkers niet meer dan normaal dat er een vervolg komt. En gelijk hebben ze, want gisteren kwam de cast samen tijdens een Zoom-chat om aan te kondigen dat Never Have I Ever seizoen 2 officieel groen licht heeft gekregen.

Het is voorlopig nog te vroeg om te raden wanneer we precies naar seizoen twee zullen kunnen kijken, zeker nu de productie vrijwel onmogelijk is door het coronavirus. Maar toch goed nieuws voor de fans dus!