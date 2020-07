Eerste inbeschuldingstelling voor inbreuk op veiligheidswet in Hongkong

De autoriteiten in Hongkong hebben vrijdag voor de eerste keer iemand in beschuldiging gesteld voor inbreuken op de veiligheidswet. Dat meldt de politie. Dinsdag werd de veiligheidswet, die Peking de regio heeft opgelegd, van kracht.

De man, 24 jaar oud, werd aangeklaagd voor oproepen tot de afscheuring en voor terroristische activiteiten, aldus de Hongkongse politie in een persbericht.

Een anonieme politiebron meldt aan AFP dat het gaat om de man die woensdag met een moto is ingereden op een groep politieagenten. Volgens de politie raakten daarbij drie agenten gewond. Een dag na de invoering van de wet meldde de politie dat ze al meer dan 300 mensen heeft opgepakt.

De veiligheidswet die Peking eerder deze week in Hongkong heeft ingevoerd, gaat in tegen het principe van “één land, twee systemen”. Peking had nochtans bij de machtsoverdracht door Groot-Brittannië in 1997 beloofd dat het zich vijftig jaar lang aan dat principe zou houden. Op die manier zouden de inwoners van Hongkong kunnen genieten van vrijheden die elders in China niet gelden.