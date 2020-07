Georges-Louis Bouchez, ongeleid projectiel of meester-tacticus? “Hij lapt alle regels van het politieke spel aan zijn laars”

“Een beetje serieus… Niet alles is een spel. Ook de waarden zijn belangrijk!” Ook een dag na de mini-koningskwestie over abortus blijft Georges-Louis Bouchez honderd procent zichzelf op Twitter. Maar wie is die lefgozer uit Bergen? Een ongeleid projectiel of een meester-tacticus? De meest gehoorde omschrijvingen: impulsief, altijd op zoek naar de spotlights en niet bepaald rechtlijnig.