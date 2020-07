Koninklijk Paleis is op zoek naar verhalen van coronahelden

Gewoonlijk wordt er elk jaar op 21 juli hulde gebracht aan de veiligheid- en hulpdiensten van ons land. Maar tijdens de coronacrisis hebben ook heel wat andere Belgen op hun manier geholpen in de strijd tegen het coronavirus. En deze mensen wil Koning Filip zelf bedanken tijdens een audiëntie in het Paleis.

Het burgerplatform Coronadenktank is via de #hoopdoetleven challenge op zoek naar getuigenissen over mensen die zich op een nooit geziene manier hebben ingezet voor onze samenleving en ons land tijdens de voorbije maanden. Uit alle ingezonden verhalen zullen er vier gekozen worden. De inzenders en hun coronahelden zullen dan een persoonlijke uitnodiging krijgen om hun verhaal te komen vertellen aan de koning tijdens een audiëntie in het Koninklijk Paleis.

Wie graag meer info wenst, kan terecht op deze website: www.hoopdoetleven.be.