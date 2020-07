Maakt na Robben ook Wesley Sneijder een comeback? “Ik ga er serieus over nadenken”

In navolging van Arjen Robben zou ook Wesley Sneijder (36) nadenken om zijn voetbalschoenen weer aan te trekken. De harde kern van FC Utrecht probeerde donderdagavond met gezang, vuurwerk en spandoeken de recordinternational van Oranje over te halen om één jaar voor de club uit de Domstad uit te komen. “Ik ga er serieus over nadenken”, liet de geboren Utrechter weten tegenover RTV Utrecht.

“Nog één jaar vlammen in je stadsie”, was te lezen op een van de spandoeken van de Utrecht-fans. Sneijder werd bij de club DHSC in de wijk Ondiep verrast door pakweg 75 fans. Hier kreeg hij naast gezang en fakkels ook wat overhandigd: een FC Utrecht-shirt met nummer 10 achterop. En ’Sneijder’ uiteraard. “Ik heb al met Jordy (Zuidam, technisch directeur FC Utrecht, red) gesproken”, liet hij weten. Onder toeziend oog van de supporters tekende hij vervolgens een oefencontract, waarin stond dat hij voor de rest van zijn leven FC Utrecht-supporter moest blijven. De voormalig middenvelder werd daarna zelfs kort op de schouders genomen.

Fantastische actie van een groep FC Utrecht-supporters. Zou het echt..? ⚪️🔴 #sneijder pic.twitter.com/s8N8pb1JNN — UtrechtFans (@utrecht_fans) July 2, 2020

Sneijder sneerde onlangs nog richting zijn oude club Ajax na uitingen van de F-side. De harde kern van Ajax verklaarde de oud-international tot ’persona non grata boven de N201’. Sneijder zou lak hebben aan Ajax door de liefde voor FC Utrecht. Met een filmpje op Instagram bij de N201 zette hij ’Utereg me stadje’ in, van Herman Berkien, het lijflied van de Utrecht-fans. Of het een ordinaire ruzie was of een publiciteitsstunt rond zijn net uitgekomen biografie is de vraag.

Denk jij dat Wesley Sneijder voor FC Utrecht zou gaan spelen? 👇



Video via rtv Utrecht#fcutrecht #Sneijder pic.twitter.com/WJNe5Jg7lr — FCUFAN (@FCU_FAN) July 2, 2020

Wesley Sneijder beëindigde zijn carrière als profvoetballer in de zomer van 2019. Hij won titels en bekers met Ajax, Real Madrid, Inter Milaan en Galatasaray. Op zijn palmares staan onder meer de Champions League, het WK voor clubs en landstitels in Nederland, Spanje, Italië en Turkije. Met Nederland werd hij ook tweede op het WK 2010 en derde op het WK 2014.