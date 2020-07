Amerikaanse Senaat stemt in met sancties tegen China

Ook de Amerikaanse Senaat heeft unaniem ingestemd met een tekst die voorziet in sancties tegen Chinezen die mensenrechtenschendingen begaan in Hongkong. Daarnaast wordt er ook gedreigd met straffen voor buitenlandse banken die de Chinese repressie van het voormalige autonome gebied steunen. Woensdag keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook al een tekst in die zin unaniem goed.

De snelle inwerkingtreding van de controversiële veiligheidswet in Hongkong bracht de Amerikaanse reactie in een stroomversnelling. De nieuwe wet vervangt de onafhankelijke justitie in Hongkong door het systeem dat op het Chinese vasteland gebruikt wordt. De wet omschrijft in vage termen allerlei handelingen die Peking interpreteert als steun voor terreur. Ook wie vanuit het buitenland optreedt tegen China’s Hongkongbeleid riskeert vervolging.

“De Verenigde Staten moet een heel duidelijke boodschap uitsturen: we zullen niet langs de kant blijven staan terwijl de autoritaire regering in China zijn internationale akkoorden schendt en de rechten van de mensen in Hongkong uitholt”, meent de Democratische senator Chris Van Hollen, mede-opsteller van de tekst.

Weinig kritiek van Trump

President Donald Trump krijgt de tekst nu op zijn bureau. “Ik ben er zeker van dat de president zijn handtekening onder deze wet zal zetten”, meent de Republikeinse senator Patrick J. Toomey. Voorlopig heeft Trump maar weinig kritiek gehad op de brute aanpak van de Chinese president Xi Jinping in Hongkong. Vorig jaar al keurde het Congres maatregelen goed die de president toelaten om Chinese ambtenaren te bestraffen die betrokken zijn bij de repressie in Hongkong, maar de regering heeft daar tot nu weinig gebruik van gemaakt. “Verklaringen afleggen volstaat niet, er moeten ook acties volgen op die verklaringen”, beklemtoonde Van Hollen.