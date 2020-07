AA Gent boekt nipte zege tegen Beerschot in eerste oefenmatch

Jess Thorup bracht voor de eerste oefenmatch van de Buffalo’s meteen drie nieuwkomers aan de aftrap: Arslanagic vormde centraal achterin een duo met Lustig, terwijl Nurio op de linksachterpositie startte. Asare kwam daardoor op de ‘zes’ te staan en derde aanwinst De Bruyn begon dan weer in steun van spitsenduo Kvilitaia – Mbayo. Voor rust (er werd tweemaal zestig minuten gevoetbald) kwam AA Gent op voorsprong via Kvilitaia na voorbereidend werk van het heel bedrijvige duo Bezus en Odjidja.

Na de pauze bracht Thorup tien nieuwe namen tussen de lijnen. Onder hen ook nieuwkomers Botaka en Parmentier. Ook Niangbo en Chakvetadze kregen de kans om wat matchminuten te sprokkelen. Maar de eerste dreiging kwam van de bezoekers die via Tissoudali leken gelijk te maken maar de treffer werd afgekeurd voor vermeend buitenspel.

44’ Odjidja speelt iedereen voorbij met een mooie actie. Kvilitaia staat klaar voor doel en schiet de assist van onze kapitein netjes tegen de netten. 1-0.#GNTBEE #COBW pic.twitter.com/q0SkYFRldm — KAA Gent (@KAAGent) July 3, 2020

Lang duurde het heroptreden van Yaremchuk evenwel niet want hij moest al snel opnieuw preventief naar de kant met een lichte contractuur in de bil. Vermits er geen invaller meer op de bank zat, speelden de Buffalo’s het gros van de tweede helft dan maar met tien man verder. Beerschot had hierdoor ook het meeste balbezit en hoewel de bezoekers nog een strafschop claimden na een forse tackle op Noubissi bleef het uiteindelijk 1-0.

AA Gent: Kaminski (40’ Roef), Arslanagic, Odjidja, Bezus, De Bruyn, Kvilitaia, Castro-Montes, Mbayo, Asare, Lustig en Nurio

AA Gent (2e helft): Roef (81’ Coosemans), Botaka, Plastun, Godeau, Mohammadi, Parmentier, Marreh Kums, Niangbo, Chakvteadze en Yaremchuk

Beerschot: Vanhamel, Frans, Van Den Buijs, Reda, Dom, Maes, Ceulemans, Sanusi, Holzhauser, Placca en Prince

Beerschot (2e helft): Lejoly, Aloë (91’ De Keersmaecker), Matondo, Van den Buijs (91’ Tshitoku), Pietermaat, Vorogvskiy, Brogno, Noubissi, Mboko, Tissoudali, Vancamp,

Doelpunten:

43’ Kvilitaia 1-0