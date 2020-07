Ook Stan Van Samang, De Mens en Brihang in Zomerbar op festivalweide Werchter

De organisatoren van Rock Werchter hebben de reeds aangekondigde concerten aan de Zomerbar op de festivalweide in Werchter voor de maand juli uitgebreid met Stan Van Samang, De Mens en Brihang. Voor elk concert worden slechts 400 personen toegelaten. Er gelden strenge veiligheids- en hygiënevoorschriften om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Zomerbarconcerten gingen onderdag van start met concerten van Selah Sue. Deze week staan nog Tourist LeMc en Bazart op het programma. Op zondag is er een show met Arno, Emma Bale, Glints, SONS en Eefje de Visser, die live wordt uitgezonden via Canvas, Proximus Pickx en rockwerchter.be. In de loop van de maand juli zijn er nog concerten gepland van Niels Destadsbader, Black Box Revelation, Portland, Equal Idiots, Compact Disk Dummies, Mama’s Jasje, Stan Van Samang, Arno, De Mens, Brihang en het Zesde Metaal. Verschillende van deze concerten zijn reeds uitverkocht. De opbrengst gaat naar LIVE2020, het solidariteitsfonds van en voor de livemuzieksector.