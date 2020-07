Pasgeboren kittens gedumpt en klaargezet voor vuilkar

Oudenburg - Een bewoner in de Slachthuiswijk in Westkerke heeft donderdagavond drie pasgeboren kittens gedumpt in een kartonnen doos, klaar voor de PMD- en kartonophaling. Dankzij alerte buren en de vereniging Zwerfkatjes Oudenburg konden de dieren gered worden.

De bewoner had even daarvoor de drie kittens al gewoon op straat gezet, naar eigen zeggen omdat de moeder de kittens afstootte. Toen daarrond discussie was ontstaan met buren, namen de eigenaars de dieren terug mee naar binnen. Een uur later werden de kittens echter aangetroffen in een kartonnen doos, klaar voor de PMD- en kartonophaling. Het waren opnieuw de buren die de akelige ontdekking deden, en vervolgens de vereniging Zwerfkatjes Oudenburg verwittigden. Het incident zorgde voor heel wat verontwaardigde reacties op sociale media. (Lees verder onder de foto)

Buren vonden de katjes in een kartonnen doos en contacteerden de vereniging Zwerfkatjes Oudenburg. Foto: Zwerfkatjes Oudenburg

“Gelieve jullie kittens niet vergeten buiten te zetten deze avond in een kartonnendoos, want morgen is het pmd- en kittendoosophaling. Gelieve de doos goed dicht te kleven zodat we ze niet kwijt zijn. Luchtgaatjes hoef je zeker niet te prikken, want eens in die container zal het wel snel gaan allemaal”, schreef Silke Devriendt van Zwerfkatjes Oudenburg op Facebook. “Ik denk dat wij ondertussen als Zwerfkatjes Oudenburg al genoeg reclame hebben gemaakt, dat wij net bestaan om zulke situaties tegen te gaan. Heb je een poesnestje, zwerfkatten, kittens, of zieke katjes: durf ons te contacteren. Wij willen bij alles helpen waar we kunnen. Maar geef ons dan ook de kans om op tijd in te grijpen als het nodig is”, zegt Silke.

Mama opgehaald bij eigenaars

Dankzij de tussenkomst konden de drie kittens gered worden. Ook de mama werd opgehaald bij de eigenaars. Ze werden overgebracht naar Het Blauwe Kruis van de Kust. “De mama en haar kleintjes worden 24 uur in de gaten gehouden door een opvangmama van het Blauw Kruis van de Kust”, aldus nog Silke Devriendt.