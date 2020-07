Drie koningen strijken plooien glad na vertrouwensbreuk: Bouchez belooft abortus niet in Kamer te bespreken

De drie koningen Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) zetten hun informateursopdracht gewoon voort. De partijvoorzitters hebben vrijdag na de slaande ruzie van donderdag en de vertrouwensbreuk tussen Coens en Bouchez de plooien tijdens een onderhoud gladgestreken.

Donderdag zat het er tussen Coens en Bouchez bovenarms op toen de MR-voorzitter geen zin had om zijn parlementsleden te dwingen om een wetsvoorstel uit te stellen dat abortus makkelijker maakt. Onder de Kamerfractieleiders van de Zweedse partijen was daarover nochtans een afspraak gemaakt omdat CD&V het bijzonder moeilijk heeft met een meer liberale abortuswetgeving.

Coens dreigde er even mee zijn opdracht als “koning” stop te zetten en had het over een vertrouwensbreuk met Bouchez. Na topoverleg met zijn partij werd beslist om het informateurschap voort te zetten, maar er moest wel een geste komen van de MR.

Na overleg vrijdag komt die geste er nu. Open VLD en MR beloofden om ethische dossiers voortaan niet in de Kamer, maar tijdens de regeringsonderhandelingen te bespreken.

Vanaf nu zetten de drie koningen weer hun opdracht voort. “Met volle kracht,” luidt het in een mededeling. “Daarbij wordt prioriteit gegeven aan twee zaken: het maken van een volwaardige federale regering, met meerderheid in de Kamer, en het uittekenen van een krachtig doortastend economisch relancebeleid, met de nodige sociale ingrepen en hervormingen.”

Of de drie nu snel aan tafel gaan zitten met SP.A-voorzitter Conner Rousseau om een Arizona-regering (liberalen, N-VA, CD&V, CDH en SP.A) op poten te zetten of zelfs al meteen met de zes partijen, dat is nog niet duidelijk.