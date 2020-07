Japan wil oude kolencentrales sluiten tegen 2030

De Japanse regering heeft zich geëngageerd concrete maatregelen te bestuderen om tegen 2030 de energie-afhankelijkheid van steenkool te verminderen. Volgens Japanse media wil de regering tegen die datum honderd oude kolencentrales sluiten.

De Japanse minister van Economie, Handel en Industrie, Hiroshi Kajiyama, verklaarde vrijdag dat er verschillende voorstellen worden uitgewerkt om “de inefficiënte kolencentrales te sluiten zodat elektriciteit een nieuwe bron van hernieuwbare energie kan worden”.

Exacte cijfers wou Kajiyama niet kwijt, maar een Japanse krant rapporteerde dat de regering van plan is om 100 van de 114 kolencentrales, die voor het midden van de jaren 1990 zijn gebouwd, te sluiten.

Fukushima

In totaal zijn er 140 kolencentrales in werking in Japan. Ze wekken bijna een derde van de elektriciteit van het land op. De energiemix bestaat verder uit vloeibaar aardgas (38 pct), hernieuwbare energie (17 pct) en kernenergie (9 pct).

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is sterk gestegen in het land na de nucleaire ramp in Fukushima van 2011. Die zorgde er namelijk voor dat de nucleaire site tijdelijk werd stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen.

Het land wordt er, als derde economische macht van de wereld, vaak van beschuldigd dat het te weinig doet om zijn CO2-uitstoot te verminderen.