Fietser dodelijk aangereden door vrachtwagen in Eupen

Bij een verkeersongeval met een vrachtwagen is donderdag een fietser omgekomen in Eupen. Een 62-jarige fietser werd in de Oestrasse omvergereden door een vrachtwagen die net uit een fabriek kwam gereden, aldus de lokale politie.