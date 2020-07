Vlaanderen investeert 5 miljoen euro in sportinfrastructuur en 23 miljoen in basisonderwijs

Vlaams minister van Sport Ben Weyts kent dit jaar 5 miljoen euro investeringssteun toe aan 10 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Ook zal er vanaf volgend schooljaar ruim 23 miljoen euro extra uit voor meer ondersteuning in de scholen van het basisonderwijs

Er zal dit jaar 5 miljoen euro geïnvesteerd worden in sportinfrastructuurprojecten. Het gaat zowel om nieuwe infrastructuur als de renovatie van bestaande infrastructuur. “We trekken de investeringen in sportinfrastructuur gestaag op”, zegt minister Weyts. “Doel is om méér en beter te kunnen sporten, in de breedte en in de diepte.” Via een oproep aan private en publieke partners maakt de regering dit jaar 5 miljoen euro vrij voor 10 projecten. Over de hele legislatuur gaat er 75 miljoen euro naar bovenlokale sportinfrastructuur.

De tien projecten die nu zijn goedgekeurd, zijn heel divers, gaande van de bouw van een klimhal met Olympische disciplines (Zwevegem) tot de uitbreiding van een schietstand (Kontich), de bouw van een nieuw schaatscomplex (Deurne) en een volledig nieuw tenniscomplex met ook padelterreinen (Brecht). “We blijven gericht investeren en zetten de inhaalbeweging in sportinfrastructuur verder”, zegt minister van Sport Weyts.

23 miljoen voor basisonderwijs

Er komt ook een extra impuls van 23 miljoen euro dat bestemd is voor de ondersteuning in de school en moet leerlingen helpen bij het leren en studeren. Met de extra middelen kunnen zo’n 525 zorgcoördinatoren aangeworven kunnen worden. De ingreep moet helpen om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen.

Minister Weyts verhoogt ook het aandeel van de totale zorgenveloppe dat scholen zeker moeten toewijzen aan extra handen in de klas en school. Tegen het einde van de regeerperiode moet minstens een derde van de enveloppe in die zin worden ingezet.

“Begin dit jaar voorzagen we 71 miljoen euro extra voor de kleuterscholen. Ook deze bijkomende impuls versterkt de kwaliteit van het basisonderwijs en verlaagt de druk op de leerkrachten”, zegt Weyts