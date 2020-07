Halle plaatst beschadigd beeld Leopold II terug in stadspark

Halle - In afwachting van een breed maatschappelijk debat over wat er met het beeld van Leopold II moet gebeuren, heeft de stad Halle het terug in het stadspark geplaatst samen met een boodschap onder de titel ‘Halle zwicht niet voor vandalisme’. Het beeld werd op 14 juni door de stadsdiensten verwijderd nadat het eerst beklad werd door onbekenden en nadien van zijn sokkel was geduwd.

Door het beeld terug te plaatsen, wil Halle het signaal geven dat de stad zich niet kan laten leiden door vandalisme. Het debat over de toekomst van het beeld wil men dit najaar gaan voeren samen met gemeenteraadsleden en organisaties zoals de cultuurraad, de Koninklijke Geschiedenis- en Oudheidkundige Kring, de werkgroep Dekoloniseer Halle, vaderlandslievende verenigingen, integratieraad enz... Het stadsbestuur had voor het huidige protest overigens al plannen om het borstbeeld te voorzien van een nieuw interactief duidingsbord dat het kolonialisme in perspectief zou plaatsen en tevens scherp veroordelen.

bekijk ook

Filip spreekt zich als eerste Belgische koning uit over Congo: “Ik betuig mijn diepste spijt voor die wonden”

Prins Laurent neemt het op voor koning Leopold II: “Hij heeft veel gedaan voor België”

Nachtelijke raid op standbeelden en straatnaamborden Leopold II, ook standbeeld Boudewijn beklad