Het belletje van 1382? Ja, er zijn ook gulden sporen mee gemoeid

Staden - Zeg 1302 en het belletje van de gulden sporen gaat rinkelen. Zeg 1382 en er gebeurt weinig. Nochtans! In werkelijkheid gebeurde er heel wat in dat jaar. In Westrozebeke, meer bepaald.

“Het blijft opvallend hoe we die ene slag met gouden letters in ons collectief geheugen noteerden – en de andere simpelweg schrapten”, zegt Bart Van Loo, die deze zomer voor Het Nieuwsblad een middeleeuwse tijdreis maakt en letterlijk in de sporen gaat van de Bourgondiërs in Vlaanderen, de aartsvaders van de Lage Landen, waar hij een bestseller over schreef en een felbeluisterde podcast over maakte. Nu neemt de schrijver u mee naar die plekken in Vlaanderen waar u de tijd van toen nog aan den lijve kan beleven, kan zien en voelen, misschien zelfs kan horen en ruiken, met wat voorstellingsvermogen.

Dat vergeten, maar zo belangrijke slagveld van Westrozebeke bijvoorbeeld, waar twee Filipsen tegenover elkaar stonden. De ene hertog, de andere opstandeling. De ene een Franse Bourgondiër, de andere een Gentenaar. Filips de Stoute versus Filips van Artevelde: zij waren de aanvoerders van de slag die niet in een bloedbad eindigde, maar wel met krakende harnassen en borstkassen. En die de aftocht van de gulden sporen blies.

