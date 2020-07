Tweede openingsdag Rozebroeken overschaduwd door spuwer en aanranding: “We reageerden kordaat”

Gent - Het zwemplezier in het Gentse zwembad LAGO Rozebroeken was nog maar twee dagen terug op gang toen het fout afliep. De politie werd donderdag op een uur tijd tweemaal opgeroepen. Eerst voor jongeren die twee kinderen bespuwden, erna voor een jongen die in de billen van een meisje kneep.

“Eindelijk is het zo ver”, klonk het op 1 woensdag bij het zwembad LAGO Rozebroeken. Na een lange verplichte sluiting konden ze de deuren weer openen. Maar hun tweede openingsdag, donderdag, werd al gauw overschaduwd door twee incidenten. Rond 18.30 uur kreeg de politie een oproep binnen. Twee jonge tieners hadden richting kinderen gespuwd. “Gelukkig zaten zijn onder water toen het gebeurde”, zegt centrummanager Thomas De Vetter. De politie nam de tieners opzij om ze te ondervragen.

Een half uur later moest de politie opnieuw uitrukken. Een redder van het zwembad zag een meisje dat zichtbaar aangedaan was. “Hij reageerde zeer gepast en ging onmiddellijk bij het meisje om te vragen wat er gebeurd was”, zegt De Vetter. Het minderjarige meisje was in de billen geknepen door een minderjarige jongen.

De politie kwam ter plekke en nam de jongen mee voor verhoor. Er is intussen een klacht ingediend. “We hebben op beide situaties zeer gepast en kordaat gereageerd”, zegt De Vetter. “Daarnaast verliep het zeer rustig.” Het zwembad zit met een verlaagde capaciteit omwille van de coronamaatregelen. “De signalen die we de afgelopen dagen van de bezoekers kregen, zijn positief. Het is spijtig dat die jongeren het verpesten voor sommigen.”