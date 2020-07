Mensensmokkelaars gebruiken originele identiteitskaarten van ‘dubbelgangers’

De Federale gerechtelijke politie (FGP) Oost-Vlaanderen heeft zes mensensmokkelaars opgepakt. Vijf Bulgaren en een Irakees worden ervan verdacht Irakezen naar Groot-Brittannië te hebben gesmokkeld met behulp van officiële identiteitsdocumenten. Maar dan van dubbelgangers van de gesmokkelde asielzoekers.

Op 24 juni 2020 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen zes verdachten van mensensmokkel opgepakt. Vijf Bulgaren en een Irakees worden ervan verdacht Irakezen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld te hebben met behulp van originele identiteitskaarten, waarbij de gesmokkelde persoon gelijkenissen vertoont met de pasfoto. De slachtoffers werden zo met regulier vervoer overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk.

“De mensensmokkel langs de autosnelwegparkings E17/E40 in België is een gekend fenomeen. Er werden al meerdere bendes opgepakt door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen. Een minder zichtbaar, maar evenzeer ernstig fenomeen, is mensensmokkel waarbij de bestuurder meewerkt met de organisatie. Dit gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in wagens met speciale bergplaatsen, door verberging in de koffer van een auto of in de cabine van een vrachtwagen, of met frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten.”

In 2019 heeft het parket van Oost-Vlaanderen de FGP belast met het onderzoek naar een bende die zich zou bezig houdt met mensensmokkel vanuit Gent naar het Verenigd Koninkrijk. Deze bende zou mensen in illegaal verblijf naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen aan de hand van originele identiteitsdocumenten, waarbij de gesmokkelde persoon sterk lijkt op de persoon op de pasfoto van de identiteitskaart. De smokkel gebeurt dan via legaal transport, bijvoorbeeld per trein of met een taxi.

De bende zorgde ervoor dat de gesmokkelden fysiek gelijkend waren op de foto’s, door bijvoorbeeld hun haartooi aan te passen. De gesmokkelden zijn voornamelijk van Iraakse afkomst.

“Grondig speurwerk leidde tot de identificatie van een aantal verdachten. Het parket besliste om de onderzoeksrechter te Gent te vorderen voor het verdere onderzoek.”

Op 24 juni heeft de FGP Oost-Vlaanderen, met de steun van de Lokale Politie van Gent en steundiensten van de Federale Politie, zes verdachten kunnen oppakken. Er werden ook zeven huiszoekingen uitgevoerd, allemaal in het Gentse.

“De verdachten zijn twee vrouwen van respectievelijk 24 en 26 jaar oud, drie mannen van respectievelijk 23, 26, en 28 jaar oud, allen van Bulgaarse nationaliteit, en een 38-jarige Irakees”, zegt Patrick Willocx van de federale politie.