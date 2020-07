VN schorst twee medewerkers na seksschandaal

De Verenigde Naties heeft twee medewerkers geschorst zonder behoud van loon. Dat doen ze naar aanleiding van een video waarin twee personen ogenschijnlijk seks hebben in een officieel VN-voertuig in Israël.

De feiten werden gefilmd door een Twitteraar en de beelden gingen al snel de wereld rond. In de video is te zien hoe een vrouw in een rode jurk schrijlings op een man zit op de achterbank van de auto. De video veroorzaakte heel wat ophef en de VN startte een onderzoek. De woordvoerder voor de secretaris-generaal verklaarde: “Wij zijn gechoqueerd en diep verontrust.”

De personen in de wagen zijn intussen geïdentificeerd als medewerkers van het UNTSO, dat toezicht houdt op het bewaren van de wapenstilstand tussen Israël, Palestina en andere landen in de regio. Volgens de woordvoerder is de straf gerechtvaardigd, gezien de omstandigheden en de beschuldigingen aan het adres van de medewerkers.

De VN treedt hard op tegen seksueel wangedrag bij werknemers. De organisatie kreeg in het verleden al verschillende keren te maken met aantijgingen van seksueel wangedrag en misbruik door zijn vredeshandhavers en medewerkers.

