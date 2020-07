Sokken, sneakers en T-shirts met Lidl logo razend populair: waarom is het zo cool om fout te zijn?

Een witte T-shirt of sportsokken met het logo van Lidl. Of wat dacht u van slippers of sneakers in de onmiskenbare blauw-gele kleur van de supermarkt? Wie ze wilt, moet er snel bij zijn want de nieuwe collectie van de winkelketen is razendpopulair. En het is niet de eerste keer dat een kledinglijn van een discounter aanslaat. Vooral jongeren vinden het cool om in een ‘fout’ merk gekleed te gaan. “Het is niet langer taboe om naar het goedkope te grijpen.”