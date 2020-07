Dit is de beste frituur van Vlaanderen, en dat al voor de tweede keer: “Eén keer winnen, was al een feest”

Emelgem / Izegem - Onze vakjury doorkruiste de voorbije dagen Vlaanderen op zoek naar de beste frituur. Chef Albert Verdeyen, Koen Aneca die als eerste ooit onze prijs won, Nostalgie-presentator Bjorn Verhoeven en onze culinaire reporter Chris Snick, bestelden overal frieten, snacks, burgers en potjes stoofvleessaus of de specialiteit van het huis. Enkele kilo’s zwaarder viel het verdict en bleek dat wat goed is, blijkbaar nog beter kan worden. Nadat ’t Brochetje in Emelgem twee jaar geleden al met de prijs ging lopen, doen ze het dit jaar nog eens losjes over.

“Eén keer winnen, was al een feest. Nu gaan we er nog een extra lap op geven. Want je verwacht niet dat je daar nog eens in zal slagen”, zegt Kurt Caen (54) die in ’t Brochetje al 22 jaar frietjes bakt met zijn vrouw Sandra Velle (49).

Dat ze eigenlijk per toeval in de stiel beland zijn, vertelde Kurt bij zijn vorige overwinning al eens. Maar voor wie het vergeten is: “We hadden beide een bureaujob, maar we waren die beu. Het was tijd voor iets anders. Maar wat? We sloegen de regionale krant open op zoek naar iets wat over te nemen was. Een dagbladhandel, groentewinkel,... Alles was mogelijk. En plots zagen we daar een frituur staan bij ‘over te nemen’. We volgden een cursus frieten bakken en begonnen eraan.”

Intussen staat de dochter ook al in de zaak en mogen ze zich dus al voor de tweede keer ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ noemen. Niet omdat ze net zo goed waren als vorige keer, wel omdat ze volgens de jury nog beter zijn geworden. De frietjes zijn nog altijd top, maar ze blijven vernieuwen. “Ik heb intussen een eigen biertje -Patattekop - waarmee we een speciale hamburger maken. Sinds kort maak ik er ook kroketjes mee. Verder werk ik ook nog aan een eigen visbrochette en hebben we ook met de regelmaat van de klok nieuwe burgers. Of de de Friclette: een frietje met daarop een kaassaus en Gandaham. Na de vorige overwinning hadden we kunnen denken dat we alles voor elkaar hadden. Maar zo werkt het hier niet. Nooit bij de pakken blijven zitten en vooral niet op onze lauweren rusten. Dat is ons motto”

Frieten bakken in Oostenrijk

De titel van twee jaar geleden leverde hem naar eigen zeggen zeer veel publiciteit op. “De maand erna hadden we 30 procent meer omzet. Ik dacht dat het dan plots weer normaal zou worden, maar niets is minder waar. Intussen draaien we nog altijd 20 procent beter dan vroeger. Klanten komen van vele dorpen verder. Soms twee keer per week. Volgend jaar moeten we zelfs frietjes gaan bakken in het Oostenrijkse skigebied Sölden. De eigenaar van een vijfsterrenhotel organiseert er een Belgische week met Dominique Persoone die er chocolade gaat maken, vader en zoon Van Tricht die er kazen serveren en wij die er frietjes bakken. Die man had op Google ‘beste frituur’ ingetikt en kwam zo bij ons terecht. Schitterend toch?”

Vraag je hem naar de reden van het succes, dan is hij kort: “een vast team”. “Al jaren hebben we een vaste equipe met onze dochter én verschillende jobstudentes die hun weekends opofferen. Ze werken alsof het hun eigen zaak is. Enkel met zo’n mensen raak je ver.” Kurt en Sandra ontvangen zaterdagavond om 18 uur hun prijs van 1.000 euro en een jaar gratis Bickyburgers. Om dat te vieren, zijn er gratis frietjes en Bickyburgers. Iedereen is welkom, om genoeg afstand te kunnen garanderen, wordt een deel van de straat afgesloten.