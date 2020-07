‘Eenheid 29155’ en de dood van Amerikaanse soldaten in Afghanistan: waarom wist de ‘best ingelichte president aller tijden’ daar niet van?

De aantijgingen dat Rusland talibanstrijders geld zou hebben beloofd in ruil voor de dood van Amerikaanse soldaten in Afghanistan, en de vraag of het Witte Huis al dan niet op de hoogte was, blijft de gemoederen beroeren in de Verenigde Staten. Volgens president Trump werd hij niet gebrieft over de beschuldigingen, maar dat lijkt experts bijzonder vreemd. De zaak roept dan ook vragen op over de relatie tussen Trump en Moskou, en de reden waarom de president Rusland met fluwelen handschoenen blijft aanpakken.