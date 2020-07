Cercle Brugge pakt uit met Paul Clement (ex-Real Madrid en PSG) als nieuwe trainer

P. Clement is de nieuwe trainer van Cercle Brugge! Geen paniek, Philippe blijft bij Club maar Paul komt naar Cercle. Met de 48-jarige Engelsman haalt Cercle een man met nogal wat adelbrieven in huis, hij was jarenlang de vaste assistent van Carlo Ancelotti bij tal van Europese topclubs.

Clement traint nu ook Cercle Brugge! Geen paniek, Philippe blijft bij Club maar Paul komt naar Cercle. Met de 48-jarige Engelsman haalt Cercle een man met nogal wat adelbrieven in huis. Dat was ook het criterium voor de nieuwe coach: “high level” wilde Monaco-CEO Oleg Petrov. Marc Brys - die de clan in Brugge wel zag zitten - vonden de Russen in het Prinsdom maar niks. De nieuwe Monaco-TD Paul Mitchell, die recent overkwam van Red Bull, moest een coach zoeken met ervaring in het topvoetbal en het gewoon zijn om met talentvolle jeugd te werken. Een paar vooraanstaande Duitsers haalden het niet, Paul Clement wel.

De Engelsman gaat vanaf nu door de voetbalwereld als de groen-zwarte Clement. Hij heeft alvast het voordeel dat hij van hetzelfde bouwjaar is als zijn nieuwe voorzitter. Ook Vincent Goemaere is van 1972 en profileerde zich de jongste weken als dynamische beeldenstormer in het Belgisch voetbal. Na twee rotjaren wil men in Monaco nu hoger mikken met Cercle. En het mag dus allemaal wat Britser.` “We beat as one” en “Never give up” waren al de slogans en vanaf nu mag het dus voor trainers en spelers rond “high level” draaien.

Foto: Photo News

Samenwerken met Ancelotti en Zidane

Op papier beantwoordt de nieuwe sportieve baas alvast aan de verwachtingen. Als voetballer was Clement geen hoogvlieger, maar als trainer werkte hij voor Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern Munchen, telkens als assistent van niemand minder dan Carlo Ancelotti. Bij De Koninklijke was hij samen met Zinédine Zidane assistent, die nadien driemaal de Champions League zou winnen als T1 van Real.

Nadien probeerde Clement het als hoofdcoach bij Derby County, Swansea City en Reading. In de rol van eindverantwoordelijke was hij minder succesvol want bij zijn twee laatste clubs werd hij telkens in december ontslagen toen ze onderin bengelden. Sinds 2018 zat Clement thuis en nu gaat hij dus de uitdaging aan in België. Britse coaches in België waren zelden voltreffers. Nigel Pearson werd anderhalf jaar afgeserveerd bij OHL in 1B en Simon Davies haalde vorig seizoen ook amper de kerst bij Anderlecht. Aan deze Paul Clement om volgend seizoen beter te doen.

Foto: Foto Kurt

Foto: Foto Kurt

Foto: Foto Kurt