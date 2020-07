De Belg spaart lustig voort

Een nieuwe maand, een nieuw record aan spaargeld, zo leren de nieuwste cijfers van de Nationale Bank. In mei stond er 289,46 miljard euro geparkeerd op de gereglementeerde spaarboekjes. Dat is ruim 4 miljard euro meer dan de maand voordien.

De stijgende trend blijft duidelijk. Op een daling in maart na, wordt maand na maand het record gesloopt. In april ging het nog om 285,21 miljard euro. Voor januari staat 283,09 miljard euro in de tabellen.

Ook in coronatijden spaart de Belg dus voort, ondanks de aanhoudende historisch lage rente waardoor er amper opbrengst is.

De nieuwste cijfers bevestigen ook dat er sinds kort meer geld op de zichtrekeningen staat dan op de spaarrekeningen, zoals De Standaard vrijdag al schreef.

Dat was de eerste maal het geval in april en is ook zo in mei. In april stond er volgens de nieuwe gegevens immers 288,41 miljard euro op de zichtrekeningen, in mei 292,56 miljard euro. Ook de maanden daarvoor, zat het geld op de zichtrekeningen in stijgende lijn.