Net in zomer waar we massaal in eigen land reizen recordaantal wegenwerken: “Na een ongeval zal het chaos zijn”

Houd deze zomer meer dan ooit rekening met files. Niet alleen op de Autoroute du Soleil of de Périphérique rond Parijs mocht je toch naar het zuiden reizen, maar zeker ook op Vlaamse wegen. Oorzaak is de combinatie van vele wegenwerken, het feit dat heel wat Belgen in eigen land zullen reizen en dat veel buitenlanders ons land met de auto doorkruisen, nu er veel minder vliegverkeer is.