Club Brugge en Antwerp hopen op Junior Edmilson, gewezen smaakmaker van Standard

Club Brugge en Antwerp zijn in gesprek met Junior Edmilson (25). De aanvaller zou een terugkeer naar België welgenegen zijn, maar ligt nog tot 2022 onder contract bij het Qatarese Al-Duhail. Dat betaalde destijds 5,2 miljoen euro voor Edmilson en wil boter bij de vis. Ook het loon van de Braziliaanse Belg – 3 miljoen euro – is een struikelsteen. Als Edmilson vertrekt, zal hij sowieso moeten inleveren.

Edmilson en zijn entourage hadden al contact met Luciano D’Onofrio, de sportieve baas van Antwerp. De interesse van de Great Old is ook vandaag nog concreet, hij blijft een toptarget. Maar zoals in de vorige transferperiodes merken ze op de Bosuil dat het een moeilijk dossier is. Ze wisten van in het begin dat er veel geduld nodig zou zijn.

Ook Club Brugge meldt zich nu als gegadigde. Het transfercomité van blauw-zwart zette het licht op groen voor Edmilson, maar voorlopig is een akkoord nog niet in bereik. Zowel Antwerp als Club beseft dat er veel geduld nodig is om de gewezen Standard-aanvaller binnen te halen.

Edmilson staat open voor een terugkeer naar België na een gesprek met bondscoach Roberto Martinez. Hij wil zich opnieuw in de kijker kunnen spelen voor de nationale ploeg. (dvd, bla)

Foto: BELGAIMAGE

Na zijn geweldige play-offs met Standard kon Edmilson in 2018 onder meer naar Brighton en Fiorentina, maar hij koos voor een lucratieve transfer naar Qatar. Daar speelde de Belgisch-Braziliaanse winger de voorbije twee jaar met Al-Duhail, waar hij in 49 duels elf keer scoorde.. Bij Standard tekende hij voor 23 doelpunten en 12 assists in 91 optredens.