Jeff Hoeyberghs en co moeten afdruipen van rechter: coronamaatregelen wél gegrond

Brussel - Een groep van dertig landgenoten, aangevuurd door plastisch chirurg en brulboei Jeff Hoeyberghs (59), vielen de opgelegde coronamaatregelen aan. Maar nu vangen bot bij de rechter. “De intellectuele armoede van hun argumentatie is verbijsterend”, is de rechter ongemeen scherp.

“Enkele computernerds die statistieken toveren, gaan mijn geneeskundediploma niet ondermijnen. Corona is niet erger dan de Spaanse griep. Afschaffen al die maatregelen die onze vrijheden en rechten afnemen.” Jeff Hoeyberghs, nooit verlegen om een controversiële uitspraak, toonde zich de voorbije maanden een bijzonder koele minnaar van de verschillende fases van de lockdown. Zo noemde hij de situatie in de woon-zorgcentra “een georganiseerde uitroeiing van bejaarden”.

“Dom”

Samen met dertig andere Belgen trok hij daarom naar de Brusselse Nederlandstalige rechtbank. Hun doel: de door de overheid opgelegde maatregelen met onmiddellijke ingang terugschroeven. Het sein voor virologen als Marc Van Ranst om hun demarche als uiterst dom te omschrijven. Van Ranst wordt vrijdag gevolgd door de kortgedingrechter. In een striemend vonnis wijst hij de klacht van de eisers tegen de Belgische Staat af.

“Complottheorieën”

“De intellectuele armoede van hun argumentatie is verbijsterend”, aldus de rechter in het vonnis. “Men noemt de opgelegde maatregelen niet doeltreffend of proportioneel, terwijl studies net aantonen dat er 120.000 overlijdens vermeden werden. De zetel heeft meer vertrouwen in peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek dan in de complottheorieën van eisers.”

Bovendien, en dat is nog het belangrijkste, wordt in het vonnis door de kortgedingrechter gewezen op de scheiding der machten. De vordering werd onontvankelijk verklaard en dus afgewezen. De dertig landgenoten moeten de gerechtskosten, zo’n 1.500 euro, betalen.