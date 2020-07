Wie is Paul Clement, de nieuwe trainer van Cercle Brugge?

Er is een tweede Clement neergestreken in Brugge. Cercle heeft vrijdag de 48-jarige Paul Clement voorgesteld als hoofdcoach. De Brit werkte jarenlang samen met Carlo Ancelotti en had grote namen als Cristiano Ronaldo, David Beckham en Zlatan Ibrahimovic onder zijn hoede. Een gedecoreerd palmares als assistent heeft hij alvast, als hoofdcoach heeft hij een pak minder ervaring.