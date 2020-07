De laatste rechte lijn van Deborah Campert: “Ik heb een slordig leven achter de rug. Remco en ik zijn ook altijd heel ontrouw geweest”

Deborah Campert vindt oud zijn lastig, zegt ze. Ze heeft er een boekje over geschreven: Wij knippen de wind. Over zichzelf, het leven en haar achterkleinkind Vera, die de titel verzon tijdens een spelletje waarbij ze met stokjes in de lucht zwaaide. In september wordt ze 82. Haar man, schrijver/dichter Remco Campert, wordt 91. Ze zijn een koppel, maar daarmee is alles gezegd, geeft ze toe. De van geboorte Amerikaanse – die typische R zal ze nooit meer afleren – beseft dat de tijd die nog rest, niet meer zo ruim bemeten is. En dat maakt haar droevig. “Ik zal nooit weten wat er van mijn achterkleindochter wordt. Die gedachte vind ik onuitstaanbaar.”