Zuhal Demir fluit uitbaters van grote vakantiehuizen terug: “Geen achterpoortjes zoeken”

Grote vakantiehuizen mogen toch niet zomaar elke familie of vriendengroep ontvangen. “Men mag geen achterpoortjes zoeken in de regel”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) nadat virologen kritiek uitten op de ruime interpretatie van de regel rond georganiseerde evenementen met 50 personen.

Eerder deze week had Demir haar zegen gegeven om georganiseerde groepen tot 50 personen in een vakantiewoning te laten verblijven. Maar dat die toelating bij Vlaanderen Vakantieland en bij de uitbaters leidt tot een interpretatie waarbij iedereen zich als vereniging mag aandienen, blijkt nu toch een brug te ver. Ze roept de uitbaters van vakantiehuizen op om de regels te blijven interpreteren zoals ze bedoeld zijn.

“De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. Dit betekent dat we ons nog aan de regels moeten houden en niet creatief moeten zijn”, zegt Demir. “De regel laat toe dat vakantiewoningen 15 personen (in een bubbel) of 50 personen (in een georganiseerde activiteit met 1 aangeduide eindverantwoordelijke) mogen ontvangen, onder strikte voorwaarden. Bijgevolg mag men in deze regel geen achterpoortjes zoeken om ongecontroleerd en onvoorwaardelijk 50 personen te groeperen in een vakantiehuis. Dat zou totaal onverantwoordelijk zijn, terwijl de toeristische sector zich de voorbije maanden net als erg verantwoordelijk heeft getoond.”

Ook het Crisiscentrum roept op om de maatregelen zo juist mogelijk te hanteren. De vzw achter Vlaanderen Vakantieland breidde de Q&A op haar website uit om groepen op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen.

