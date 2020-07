Eerste vrouwelijke zelfmoordterrorist van het Verenigd Koninkrijk was “te stoned” om kathedraal op te blazen

De Britse Safiyya Amira Shaikh (37) heeft vandaag 14 jaar cel gekregen voor het plannen van een terroristische aanslag in de St. Paul’s Cathedral. De vrouw voerde die uiteindelijk niet uit omdat ze naar eigen zeggen “te stoned was”.

Shaikh bekeerde zich in 2007 tot de islam, maar enkele jaren later ging het mis. In 2015 begon ze te radicaliseren en raakte ze geïsoleerd van haar familie. Ook met de imams kon ze niet goed overweg omdat ze er gewelddadige interpretaties van het geloof op nahield. In 2019 had ze een plan om een bom te laten afgaan in de bekende St. Paul’s Cathedral. Daarbij zou ze zelf sterven, maar ook iedereen rondom haar. Ze nam online contact op met een bommaker en vroeg hem twee explosieven te maken. Ze wilde een van de bommen in haar hotel achterlaten en eentje meenemen naar de kathedraal.

Ze ging er al eens op bezoek om te bekijken hoe ze de aanslag wilde plegen en ze had ook al een datum. Ze koos voor Kerstmis omdat het een symbolische betekenis had en omdat ze op die manier veel slachtoffers kon maken. Maar ze stelde uiteindelijk haar aanslag uit om zichzelf meer tijd te geven. Tegen dan was ze al aanhanger van Islamitische Staat.

Haar advocaten pleitten dat de vrouw koudwatervrees kreeg en daarom de aanslag niet uitvoerde. Maar dat klopt niet volgens de vrouw. Ze vertelde een vriend dat ze niet bang was geworden. “Ik ben die dag gewoon niet op tijd wakker geworden omdat ik drugs had genomen.”