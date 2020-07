Toen ik klein was, waren ze rood, geel, blauw en groen, uit plastic, en dronk ik er fruitsap bij. Nu zijn ze zwaar, grijs en serveer ik ze met Ricard. Petanque­ballen, de Provence in een groen zakje, verpakt per zes. En dat allemaal met dank aan een cafébaas die een oude man met reuma wou helpen.