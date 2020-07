“Rusthuisbewoners fysiek en mentaal gebroken omdat Vlaanderen niet voorbereid was”

“Er zijn in onze rusthuizen veel mensen gestorven aan corona, maar er zijn ook mensen fysiek en mentaal gebroken omdat Vlaanderen niet voorbereid was. Dit nooit meer.” Het is maar een van de vele reacties op het onderzoeksrapport over rusthuizen in coronatijd.

Een rapport dat de Vlaamse Ombudsdienst maakte met getuigenissen uit de woonzorgcentra toont de chaos die er heerste tijdens de coronacrisis. Het document telt tientallen pagina’s aan schokkende getuigenissen, zoals bewoners die overleden met de lijkzak al onder hen geschoven, of ouderen die vastgebonden werden aan hun rolstoel. Het rapport werd vrijdag voorgesteld in de Vlaamse Parlementscommissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid.

“De getuigenissen zijn hard binnengekomen bij iedereen hier in de commissie”, zei Lorin Parys van N-VA. Freya Saeys van Open Vld werd er naar eigen zeggen stil van. Volgens Katrien Schryvers van CD&V hebben de getuigenissen afwisselend bevestigd, aangevuld of een ander licht geworpen.

De oppositie reageerde scherp. “Dit is een extra motivator voor ons als commissieleden om dit werk tot een goed einde te brengen, want dit kan toch geen twee keer gebeuren, denk ik”, zei Immanuel De Reuse van Vlaams Belang.

“Het personeel en de directies hebben werkelijk alles in het werk gesteld om de crisis in de woonzorgcentra te bestrijden, maar het uitblijven van snelle ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid op niveau van beschermingsmateriaal en bijkomend personeel heeft tot deze horrorverhalen geleid”, zei Hannes Anaf.

Figuranten

“Het levensbedreigende corona reduceerde bewoners, familie en medewerkers van woonzorgcentra tot figuranten”, vond Björn Rzoska. Hij wil nu uitzoeken of de gebrekkige coördinatie de gevolgen van de epidemie groter heeft gemaakt en hoe we het in de toekomst beter kunnen doen.

Volgens PVDA draagt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een loodzware verantwoordelijkheid. “Minister Beke is mee verantwoordelijk voor de acute onderbezetting in de woonzorgcentra na jaren van onderinvesteringen. In talloze verslagen en reportages werd afgelopen jaren al duidelijk hoe de situatie in de woonzorgcentra daardoor uit de hand liep. Dit was een man made disaster, waiting to happen. Het wordt tijd dat Wouter Beke zijn conclusies trekt. Dit is niet houdbaar”, zei Lise Vandecasteele.

