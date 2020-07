Luchthaven van Taiwan belooft een complete “luchthavenervaring”, alles kan behalve één ding

Op zoek naar iets om je reishonger te stillen zonder effectief naar het buitenland te reizen? Dat kan vanaf nu in Taiwan. De Songshan-luchthaven in Taipei biedt sinds kort een volledige “nep-luchthavenervaring” aan. Taiwanezen kunnen er een vakantiepakket boeken en zonder ook maar één meter op te stijgen, een heus vakantiegevoel krijgen.

Wie droomt er nu niet van urenlang staan aan te schuiven aan de check-inbalie of paspoortcontrole? Negentig gelukkige passagiers krijgen er de kans om een zitje toegewezen te krijgen in één van de drie vliegtuigen. Zij mogen van begin tot einde terug ervaren hoe het is om te vliegen. Na het inchecken van de bagage, gaan ze door de douane naar het vliegtuig. Daar mogen ze een tijdje aan boord blijven en nadien keren ze terug door de douanecontrole, op weg naar .. huis.

Taiwan is goed gespaard gebleven van het coronavirus, door z’n grenzen met China vroeg te sluiten. Er was geen lockdown in het land, maar reeds vanaf het begin van de epidemie werd er streng gecontroleerd aan de grenzen. In totaal kent het land tot nu toe slechts 449 bevestigde gevallen en stierven er zeven mensen aan Covid-19.

