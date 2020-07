Rijverbod oogchirurg opgeheven omdat hij dringende operaties moet kunnen uitvoeren

Rotselaar / Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft in beroep het rijverbod van een oogchirurg opgeheven in functie van dringende operaties in het UZ Leuven. De man had zich met zijn Porsche aan veel te hoge snelheid tegen een woning te pletter gereden in Rotselaar.

Joachim V.C. reed op 18 mei 2018 even na 22 uur met zijn Porsche Carrera door de Heirbaan in Rotselaar. In die smalle straat in een residentiële wijk is de snelheid beperkt tot 50 kilometer per uur. De oogarts van het UZ Leuven reed 112 kilometer per uur en verloor de controle over zijn stuur. Hij reed zich in een bocht te pletter tegen een woning en raakte zwaargewond. De bestuurder droeg geen veiligheidsgordel en geen schoenen die naam waardig. Hij verkeerde een tijdje in kritieke toestand, maar herstelde.

Het ongeval was niet te wijten aan een technisch defect en er was geen tegenpartij bij betrokken, maar de omwalling van het getroffen huis werd vernield. De arts werd gedagvaard voor de politierechtbank in Leuven. Daar kreeg hij op 29 januari van dit jaar een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 400 euro. De man tekende op 24 februari beroep aan tegen dat vonnis.

Bij de behandeling voor de correctionele rechtbank op 28 mei vocht de chirurg zijn rijverbod aan. De raadsman vroeg om dat in te trekken wegens zijn professionele activiteiten als arts. De beklaagde voegde eraan toe dat in het UZ Leuven slechts drie netvlieschirurgen werkzaam zijn. Het openbaar ministerie zag het bestreden vonnis graag bevestigd.

De drie rechters oordeelden dat V.C. hoogdringende operaties moet kunnen uitvoeren, zowel tijdens werkdagen als in het weekend. De tijdelijke ontzetting uit het recht tot sturen werd opgeheven.