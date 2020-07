Kenniscentrum wil slaaponderzoek weg uit het ziekenhuis, maar slaapexpert wijst op risico’s voor patiënten

Onderzoek naar slaapapneu kan prima in het eigen comfortabele bed, zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat verschillende methodes met elkaar vergeleek. Vandaag is een lange en kostelijke nacht in het ziekenhuis nog standaard, maar dat kan dus anders, al waarschuwt slaapexpert Johan Verbraecken (UZA) dat vooral mensen met lichte klachten daar de dupe van dreigen te worden.