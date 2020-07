Nederlandse club NAC Breda neemt afscheid van technisch manager Tom Van den Abbeele

NAC Breda heeft de samenwerking met de Belg Tom Van den Abbeele, technisch manager bij de club, “in goed overleg” onmiddellijk beëindigd. Dat heeft de Nederlandse tweedeklasser vrijdag aangekondigd.

“Aankomend seizoen wordt een bijzonder belangrijk seizoen voor de toekomst van NAC”, zegt algemeen directeur Mattijs Manders in een toelichting op de clubwebsite. “Aan de vooravond hiervan, dienen wij het volste vertrouwen te hebben in ieder onderdeel van de organisatie. Hierdoor hebben wij deze moeilijke beslissing moeten nemen in het belang van de toekomst van NAC.”

Eerder op de dag nam NAC Breda ook al afscheid van de Duitse coach Peter Hyballa, wegens “een verschil van inzicht over de manier waarop de club het aankomende jaar invulling wil geven aan een succesvol seizoen”. Twee weken geleden bekritiseerde Hyballa onze landgenoot in de regionale krant BN DeStem. “Onze visies komen niet overeen”, stelde Hyballa toen. “Hij komt met jonge buitenlandse spelers van 18, 19 jaar uit Afrika, Oost-Europa, Frankrijk en België waar intern nog nooit iemand van gehoord heeft.”

Van den Abbeele was sinds april vorig jaar aan de slag als technisch manager bij NAC. Voordien bekleedde hij dezelfde functie bij STVV, was hij internationale scout voor clubs als PSV, Chelsea en Norwich en jeugdtrainer bij Club Brugge en AA Gent.

NAC Breda beëindigde de door het coronavirus stopgezette Nederlandse tweede klasse in maart als vijfde. Het team telt met Arno Verschueren, Boris Kudimbana en Othman Boussaid drie landgenoten.