Europa geeft groen licht voor antivirusmiddel in strijd tegen corona, maar blijft er wel nog iets van de voorraad over?

Via een versnelde procedure zette de Europese Commissie vrijdag het licht op groen om remdesivir breed in te zetten in de strijd tegen corona. Het patent op het geneesmiddel zit evenwel bij producent Gilead Sciences, dat al een grote voorraad van het middel verkocht aan president Trump. Terwijl ook meer dan 100 ontwikkelingslanden al vrijwel zeker zijn van levering, valt in Europese landen te vrezen dat er geen (grote) voorraad is.